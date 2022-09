Dislessia, settimana nazionale, appuntamento sabato 8 ottobre ad Isola di Capo Rizzuto

Appuntamento dal 3 al 9 ottobre con la settima edizione della Settimana nazionale della dislessia, organizzata dall'Associazione italiana dislessia (Aid) in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (Eda). Un appuntamento ormai consolidato per diffondere consapevolezza sulla dislessia e gli altri disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) e promuovere la conoscenza delle metodologie più efficaci per affrontarli e gestirli.

“Per un mondo senza etichette: inclusione e innovazione” è il titolo scelto per questa edizione e fil rouge di un articolato programma di eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, organizzati a livello locale da centinaia di volontari di oltre 60 sezioni provinciali Aid, in collaborazione con enti pubblici, del terzo settore e istituti scolastici. L’obiettivo è promuovere un'inclusione a tutto tondo, per ribadire che gli strumenti efficaci per le persone con Dsa sono utili a far emergere il talento di tutti, non solo in ambito scolastico ma in tutti i contesti di vita.

In tutta Italia, sono decine le città coinvolte nella Settimana nazionale della dislessia, con un fitto calendario di seminari e incontri (on line e in presenza). A Crotone la sezione dell'Associazione italiana dislessia organizza un incontro gratuito per approfondire i temi legati ai disturbi specifici dell'apprendimento. L’appuntamento è per sabato 8 ottobre, dalle 15.30 alle 18 nella biblioteca del centro Ceramidà di Isola di Capo Rizzuto, con il seminario "Per un mondo senza etichette". Presenti – coordinati dal presidente Aid di Crotone Fabrizio Marescalco - Massimo Ciuffo, direttore, psicologo e dottore in scienze cognitive del centro Iridac di Messina; Maria Assunta Martino, psicologa e psicoterapeuta, e Patrizia Sbezzi, pedagogista. L'evento è gratuito e aperto al pubblico, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, ed è rivolto a docenti, genitori, studenti, professionisti e a tutti coloro interessati all’argomento.

Per maggiori informazioni: https://crotone.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-crotone. Per conoscere il programma degli eventi della Settimana nazionale della dislessia 2022 https://www.aiditalia.org. La mappa degli eventi https://bit.ly/mappaSND2022