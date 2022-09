Pnrr, ad Isola Capo Rizzuto 3 milioni di finanziamento per un polo dell'infanzia

Il Comune di Isola di Capo Rizzuto ha ottenuto un finanziamento di circa tre milioni di euro a valere sul Pnrr per la realizzazione di un nuovo polo dell’infanzia. Il finanziamento, informa l'ente, fa riferimento ad un avviso pubblico del 2021 per l’assegnazione di contributi ai Comuni per “progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”.

Isola di Capo Rizzuto rientra nell’elenco degli enti locali ammessi in via definitiva a finanziamento con un decreto interministeriale dello scorso 22 settembre. Al Comune è stato concesso l'intero importo richiesto, 2.990.000 euro, soldi che andranno a coprire anche la progettazione "il cui incarico - aggiunge la nota - sarà messo a bando entro la fine dell’anno per procedere speditamente con il procedimento che porterà alla realizzazione di un nuovo polo per l’infanzia".

“E’ una grande soddisfazione, soprattutto perché avevamo perso le tracce di questo avviso pubblico” commenta il sindaco Maria Grazia Vittimberga. "“Abbiamo scelto con convinzione di investire nell’edilizia scolastica: quello sulle strutture in cui i nostri bimbi si formano e gettano le basi per il proprio futuro è il più grande investimento che un’amministrazione possa fare” aggiunge il primo cittadino, condividendo i meriti del finanziamento con l’ufficio tecnico.