Calabria, Amedeo Mormile è il nuovo presidente della Provincia di Catanzaro

Amedeo Mormile è il nuovo presidente della Provincia di Catanzaro. Sindaco di Soveria Simeri, del centrodestra, ha battuto lo sfidante Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, del centrosinistra.

"Trovo rivoluzionaria la scelta dei partiti del centrodestra di candidare il sindaco di un piccolo comune" ha commentato ieri sera Mormile alla chiusura delle elezioni. "Un segnale politico ed amministrativo forte, di grande apertura verso i territori e le nostre municipalità, e, soprattutto, di estrema attenzione per chi sul campo le rappresenta quotidianamente con grandi sacrifici e passione".

"Avvierò subito una ricognizione dei problemi dell'Ente intermedio, per avere una cognizione puntuale dello stato dell'arte e approntare, per le singole criticità, le proposte di soluzione più adeguate" ha aggiunto il neo presidente, ringraziando "coloro che mi hanno dato fiducia e, per l'incoraggiamento a misurarmi in questa competizione, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e gli altri leader del centrodestra".