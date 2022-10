Raccolta fondi alluvione 2020, primo elenco di beneficiari pronto

CROTONE - Il Comune di Crotone ha finalmente individuato i primi beneficiari dei contributi per l'alluvione del 2020 derivanti dalla raccolta fondi avviata insieme a il Crotonese nell'immediatezza dell'evento. Grazie alle donazioni provenienti da ogni parte del Mondo, furono raccolti 61.889,02 euro inseriti nel capitolo 4515 del bilancio comunale.

Ci sono voluti due anni per poter adempiere a tutti i passaggi burocratici imposti dalle normative che regolano la Pubblica amministrazione al fine di elargire quello che doveva essere un aiuto immediato alle aziende danneggiate dall'alluvione. La scelta di utilizzare un conto corrente dell'ente locale per raccogliere i soldi ha avuto come conseguenza l'obbligo di attenersi a determinate e lunghe procedure che nessuno, al momento di attivare la raccolta fondi, aveva previsto.

Nella determina del 30 settembre 2022 il dirigente del settore Attività Produttive, Francesco Marano, ha approvato il primo elenco di beneficiari tra le imprese e i soggetti privati che avevano partecipato all'avviso pubblico del 16 aprile 2021 redatto in base alla delibera di giunta comunale con la quale, il 12 febbraio 2021, si definivano i beneficiari (i titolari delle attività nel quartiere della Marinella) e l'entità del contributo (commisurato sulla Tari 2020). A seguito dei controlli svolti dalla commissione nominata a fine agosto 2022 dal Comune di Crotone, sono stati redatti gli elenchi dei richiedenti ammessi al contributo e di quelli non ammessi. Per il momento saranno liquidati appena 13.442 euro. Il Comune ha concesso 10 giorni di tempo ai soggetti esclusi per chiedere di riesaminare la richiesta.