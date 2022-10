Albero della legalità e monumento alle vittime, l'antimafia di 'Progetto di vita' a Roccabernarda

Giovedì 13 ottobre alle ore 10.30 nel parco Falcone e Borsellino di Roccabernarda avrà luogo la cerimonia di piantumazione dell’albero della legalità con la deposizione di un monumento alla memoria delle vittime di mafia. L'albero è un dono dell'associazione 'Progetto di vita' in occasione del 40° anniversario della strage di via Carini e del 30° anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Intervengono i sindaci di Roccabernarda Luigi Foresta e di Petilia Policastro Simone Saporito, il maresciallo dei carabinieri in pensione Francesco Coco, Marisa Garofalo, Michele Zuccalà della troupe pool giornalistico strage di Capaci, Adriana Colacicco e Gerardo Gatti di 'Progetto di vita'.

Neanche un mese fa, la stessa associazione impegnata nella lotta alla criminalità organizzata ha promosso la deposizione di una pietra d'inciampo alla memoria di Lea Garofalo a Pagliarelle e del monumento alle vittime di mafia a Petilia Policastro, simboli per fare "continuare a vivere per l’eternità" ricordano i rappresentanti "persone reali morte per difendere la giustizia, la verità, le istituzioni e tutti noi".