Ottobre missionario, le iniziative del gruppo Bakhita alla parrocchia di Santa Rita

"Vite che parlano" è il tema dell'incontro in programma oggi, martedì 4 ottobre, alle ore 18.45 nella sala Sant'Agostino della parrocchia di Santa Rita, organizzato dal gruppo Bakhita. L'incontro s'inserisce nel programma di appuntamenti per il mese missionario che culmineranno con la giornata mondiale di domenica 23 ottobre. Dal 2000 Bakhita sostiene e promuove progetti di solidarietà a favore delle terre di missione, in particolare in Sud Sudan, e di educazione alla mondialità.

Nel messaggio “Di me sarete testimoni” (At1,8) il Papa ha menzionato alcune ricorrenze rilevanti per la vita e la missione della Chiesa: il 400° anniversario di fondazione della Congregazione de Propaganda Fide, oggi denominata per l'Evangelizzazione dei Popoli, e il 200° dell'Opera di Propagazione della Fede, per iniziativa di una giovane laica francese, Pauline Jaricot, che è stata beatificata il 22 maggio 2022.

Ed a Pauline Jaricot è dedicato uno dei due video-testimonianza che saranno proiettati a Santa Rita; il filmato ripercorre la vita della fondatrice dell'Opera di Propagazione della Fede, una giovane che ancora oggi rappresenta un modello da seguire per l'animazione della vita missionaria. La seconda video-testimonianza, "L'amore che parla più forte", è dedicato a padre Giuseppe Ambrosoli, missionario comboniano e medico in Uganda.

Ottobre è "un appuntamento importante che vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, l'impegno di solidarietà con le Chiese di recente formazione e con quelle che vivono in contesti minacciati dalla guerra, da persecuzioni, da violenze, da carestie e da calamità naturali" ricorda l'Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina.

Gli appuntamenti proseguiranno, sempre a Santa Rita, giovedì 13 ottobre, alle 18.45, con l'adorazione eucaristica missionaria, e venerdì 21, alle ore 19, con la catechesi sul messaggio del Papa per la giornata mondiale missionaria, a cura di don Davide Fiore, direttore dell'Ufficio diocesano missionario.