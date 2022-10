Viabilità, modifiche alla sosta ed al transito in occasione della festa di San Dionigi

In occasione della festa di San Dionigi Aeropagita patrono della città in programma nel fine settimana, il Comune ha emanato un'ordinanza di disciplina temporanea della sosta e del transito degli autoveicoli su piazza Duomo, via Messinetti e via Raimondi.

Via Messinetti: divieto di sosta, con rimozione coatta, dalle ore 22.00 di giorno 07.10.2022 sino alle ore 24.00 di giorno 09.10.2022; divieto di transito dalle ore 7.00 alle ore 24.00 di giorno 08.10.2022 e di giorno 09.10.2022.