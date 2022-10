Consiglio comunale, si dimette Alessandro Manica: "impegni di lavoro"

La decisione pare sia legata a motivi di ordine personale per impegni di lavoro che non gli permetterebbero di svolgere il ruolo di consigliere comunale. Manica, candidato nella lista di Stanchi dei soliti in appoggio alla candidatura del sindaco Vincenzo Voce, era stato eletto con 128 voti. Al suo posto entrerà Cristian Prisma (a destra nella foto), primo dei non eletti in Stanchi dei Soliti con 74 preferenze.