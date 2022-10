“Circleland Experience”, concluso a Crotone seminario sulla musica circolare

Nel corso delle due giornate sono stati affrontati body percussion e circle singing. L'obiettivo principale è stato quello di lavorare insieme in cerchio, condividere, mettere l'individualità a disposizione del gruppo musicale in questione. Sono state condivise metodologie didattiche in cerchio. Un seminario aperto non solo ai cantanti o ai musicisti, ma anche ai professionisti della voce ed agli insegnanti – figure che hanno sempre a che fare con gruppi di persone.

Albert Hera nasce come saxofonista e solo in seguito, a ventitré anni, scopre nella voce il suo vero “strumento” di ricerca e di crescita. Ama definirsi “un narratore di suoni”, un ricercatore, là dove il canto diventa parte integrante delle sue “tele vocali”. In lui risiedono le voci della natura, un vero e proprio “neolinguaggio” che racchiude la capacità di portare l’ascoltatore ad immaginare luoghi, profumi, danze e genti lontane, tessendo, grazie alla sua forza improvvisativa, trame e racconti unici e talvolta epici.

Alle due giornate di Crotone c’era anche Stefano Baroni, drum circle facilitator, esperto di body music e circular music, educatore musicale, chitarrista, pianista, ingegnere. Negli anni trova il suo focus nell’improvvisazione libera e strutturata e nulla musica circolare (body music, drum circle, giochi musicali cooperativi) che utilizza sia in Italia che all’estero in contesti che vanno dalla formazione al community/team building, dalla salute mentale ai contesti aziendali, dalla didattica ai progetti sociali e di inclusione. Dal 2017 collabora con l’Università di Bologna come docente per il corso di alta formazione in Vocologia Artistica ed ha facilitato Drum Circles per due dei più importanti festival jazz italiani, Umbria Jazz (Perugia) e Time in jazz (Berchidda); oltre a lavorare in tutta Italia ha condotto workshops di bodymusic e facilitato drum circles in UK, Svezia, Spagna, Malaysia, India.