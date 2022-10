Comune, deserta la gara per la mensa scolastica, traballa la poltrona dell'assessore Via.

Ancora una gara deserta per il Comune di Crotone. Dopo quella per l'acquisto dei mezzi e dei contenitori della raccolta differenziata (in corso di rimodulazione per evitare di perdere i finanziamenti), anche il bando per il servizio di refezione scolastica si è chiuso senza offerte.

La gara era stata bandita il 19 settembre con scadenza a mezzogiorno di mercoledì scorso ed apertura delle buste oggi, venerdì 7 ottobre. Ma di buste, hanno amaramente constatato gli uffici comunali, sulla piattaforma delle gare non c'era ombra.

L’appalto, a cura dell'ufficio Pubblica istruzione per un importo a base d'asta di 356.700 euro, aveva per oggetto l’affidamento dell’organizzazione e della gestione del servizio di refezione scolastica delle delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Crotone per l'anno scolastico 2022/2023.

La gara sarà nuovamente bandita con un slittamento dei tempi che potrebbe portare all'affidamento del servizio (se mai qualche impresa si degnerà di rispondere) abbondantemente dopo la metà di novembre, ad oltre due mesi dall'avvio delle lezioni.

Un'altra rogna per l'assessore Rachele Via mentre continua ad essere destinataria di critiche per il mancato avvio del trasporto scolastico. Il Consiglio comunale ha finalmente deliberato, nella seduta di mercoledì scorso, la variazione di bilancio per i fondi. Ma anche in questo caso i tempi per l'affidamento si allungano.

La Via, peraltro, non dorme sonni tranquilli da quando il suo nome è comparso tra i prossimi "licenziati" di Voce per fare posto a Giovanni Greco, il presidente del Consiglio comunale che il sindaco ha intenzione di sacrificare per Mario Megna e rafforzare così i rapporti di buon vicinato con quanto resta di Forza Italia sotto l'egida dell'onorevole Sergio Torromino.