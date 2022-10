No a solidarietà a donne iraniane, Pingitore: abbiamo votato per spostare argomento ad altra seduta

"Non si è votato contro il punto, ma si è votato per trattare l'argomento in un'altra seduta, ovviamente dopo che si conoscono i contenuti". Così Iginio Pingitore, capogruppo di Stanchi dei Soliti in Consiglio comunale spiega il suo voto contrario all'ordine del giorno sulla solidarietà alle donne iraniane che non è passato nel corso della seduta consiliare del 5 ottobre scorso.

"All'ordine del giorno - spiega Pingitore - non c'era nessuna discussione sulle donne iraniane. In un consiglio che conteneva ben 34 punti all'ordine del giorno e quando erano ancora le 20:40 avevamo concluso appena il quarto, se ne potevano aggiungere altri? Fra l'altro, in seguito, siamo rimasti in 13, mentre, in molti hanno abbandonato l'aula". Pingitore, parlando di "travisamento della situazione" e sottolineando che "mi pare che in questa città si sia sempre pronti a polemizzare", assicura: "Il punto sarà inserito per il prossimo Consiglio comunale, che a breve si riunisce, ed il mio voto sarà senza alcun dubbio favorevole".