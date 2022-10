Aggressione a piazza Pitagora, accoltellato un 35enne senza fissa dimora, in manette l'autore

Carabinieri ed agenti della Polizia di Stato di Crotone hanno tratto in arresto un 45enne per tentato omicidio. L'uomo, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è accusato di avere aggredito ed accoltellato sabato pomeriggio nella centralissima piazza Pitagora un 35enne senza fissa dimora. L'accoltellamento è avvenuto sotto gli occhi dei passanti, uno dei quali ha inviato una segnalazione al 112 ed al 113.

Al loro arrivo, carabinieri e poliziotti hanno trovato la vittima sanguinante sull'asfalto, mentre l'aggressore è stato rintracciato dopo pochi minuti in una via non distante dalla piazza, insieme al coltello del quale, alla vista delle forze dell'ordine, aveva cercato di disfarsi lasciandolo cadere a terra: una lama di sei centimetri a scatto ancora sporca del sangue del malcapitato.

Trasferito negli uffici della caserma del comando provinciale dei Carabinieri, il 45enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e tradotto, al termine degli ulteriori accertamenti di rito, nella Casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.