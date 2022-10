Diabete, Calabria con più casi e spesa alle stelle, Occhiuto raccoglie l'appello partito da Crotone

La questione diabete in Calabria "è uno dei problemi più gravi che ho ereditato da una gestione commissariale che per dodici anni ha ridotto la sanità calabrese in macerie. Trovo insostenibile che la nostra sia la regione con più pazienti diabetici, con un incremento superiore, rispetto alle altre regioni di obesità, soprattutto in età adolescenziale e che manchino, di fatto, adeguati percorsi di cura e, soprattutto, di prevenzione".

Lo ha detto all'Adnkronos Salute il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rispondendo all'appello degli specialisti che sabato, da Crotone dove erano riuniti per le 'Giornate diabetologiche dalla terra di Alcmeone e Pitagora', hanno chiesto alle Istituzioni più attenzione al tema.

"Ho dato indicazioni ai dirigenti della Regione - ha aggiunto Occhiuto - di accelerare sull'adozione di modelli di cura del diabete, che coinvolgano le strutture ospedaliere, territoriali della Calabria, insieme ai medici di medicina generale. Immagino un sistema costituito da strutture, che tra l'altro sono previste dal Pnrr, unità composte da medici di medicina generale e specialisti per la presa in carico, dedicata, dei malati cronici".

Infine, "c'è il tema della prevenzione. Anche in questo caso bisogna accelerare molto, costituendo anche percorsi sui temi di corretta alimentazione e di diagnosi precoce del diabete. Per altro, l'attuale situazione è insostenibile - rimarca il governatore - non solo in relazione al diritto alla cura dei pazienti, che di fatto viene ridotto, ma anche per i costi della sanità, perché l'insieme dei pazienti diabetici calabresi cronici, secondo alcune stime, costa più di 450 milioni all'anno".

Per Occhiuto, dunque, serve attivarsi perché "le spese che si fanno in prevenzione rappresentano un investimento sia per la salute dei cittadini sia per la sostenibilità economica del sistema sanitario. Se si interviene con la prevenzione, infatti, si evita la cronicizzazione che determina spese costanti per il sistema".