Sanità, Regione e Guardia di finanza alla ricerca dell'ammontare esatto del debito

Domani, martedì 11 ottobre, alle ore 10.30, presso la sala Giunta della Cittadella di Catanzaro (dodicesimo piano), il presidente della Regione Calabria e commissario per la sanità, Roberto Occhiuto, e il Comando regionale Calabria della Guardia di finanza, rappresentato dal comandante, gen. D. Guido Mario Geremia, firmeranno un protocollo d’intesa con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario.

"Annunceremo il percorso che ci condurrà alla valutazione del debito, finalmente dopo dodici anni di commissariamento" precisa Occhiuto. "I commissari, in questi anni, dovevano migliorare la qualità del servizio sanitario, ma soprattutto stabilire a quanto ammontasse il debito della sanità nella nostra regione. Cosa che non è avvenuta. Domani invece - anticipa il governatore - presenteremo il lavoro che stiamo svolgendo in questa direzione, che ci condurrà ad avere questa quantificazione entro fine anno".