Museo Pitagora, Ernesto Colombo dirige l'orchestra degli 'Incontri musicali mediterranei'

Domenica 16 ottobre, alle ore 21, torna al museo di Pitagora l'orchestra degli 'Incontri musicali mediterranei' (nella foto). Per l'occasione sarà diretta dal maestro Ernesto Colombo. Nutrito il programma: Joseph Arena e Maria Assunta Munafò proporranno un doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra d'archi di Mendelssohn, una bellissima composizione di raro ascolto; Lorenzo Alessandrini, primo oboe delle più importanti orchestre italiane, eseguirà il concerto RV461 di Vivaldi mentre il soprano Enrica Mistretta si esibirà in due arie dalle opere del compositore strongolese Leonardo Vinci. Infine, la composizione Aria per violino e orchestra d'archi di Lodi Luka, scritta nel 2020 ispirata dal lockdown per la pandemia.