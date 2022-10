Calabria, 9 mln per le imprese agricole che hanno eseguito interventi a proprie spese

La Regione Calabria sosterrà i progetti delle aziende agricole ammessi ai benefici relativi all’annualità 2016 del bando ‘Investimenti nelle aziende agricole/Pacchetto aggregato’ del Psr Calabria 2014/2020 che non erano stati finanziati per carenza di risorse. La decisione arriva ad esito della manifestazione d’interesse pubblicata lo scorso maggio.

"D’accordo con il presidente Occhiuto - spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo attraverso una nota diramata dalla Giunta regionale - abbiamo deciso di sostenere con ogni mezzo l’imprenditoria agricola regionale e, data la complessità del momento, di garantire maggiore immissione di liquidità nel circuito finanziario del comparto. Abbiamo lavorato quindi per premiare gli sforzi degli imprenditori che pur non avendo certezze rispetto ai finanziamenti del Psr, hanno comunque portato avanti investimenti a proprie spese, secondo le procedure ed i criteri di cui al bando e realizzando interamente o anche parzialmente il progetto iniziale entro la data della pubblicazione della manifestazione d’interesse".

Nello specifico, informa la nota, "le istanze pervenute risultano essere 48, per una spesa complessiva realizzata pari a euro 9.709.503,38. Solo in esito alla ricognizione ed alla verifica della spesa, il dipartimento Agricoltura valuterà se disporre l’utilizzo delle economie disponibili sulla misura 4.1 del Psr Calabria per procedere, nel caso, al finanziamento. Si precisa inoltre che le aziende presenti nell’elenco appena pubblicato e disponibile sul portale della Regione Calabria nella sezione Agricoltura, potranno eventualmente concorrere alla richiesta di contributo solamente per le spese che rientrano tra quelle ammesse nella graduatoria definitiva del bando, pubblicata il 19 dicembre 2018".