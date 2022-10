Serie C, Foggia-Crotone di sabato 15 ottobre anticipata alle 14,30

Cambio di programmazione parziale nella ottava giornata del campionato di serie C in calendario nel fine settimana. Tra le partite che subiranno una variazione c'è proprio quella del Crotone, impegnato sabato 15 ottobre allo Zaccheria di Foggia. Ebbene, la partita originariamente prevista per le 17,30 sarà invece anticipata alle 14,30. Un primo passo verso l'anticipo sempre più massiccio delle gare in orario diurno, venendo incontro all'esigenza affrontata dalla Lega Pro del progetto di attuazione del risparmio energetico.

Ecco le variazioni disposte:

SABATO 15 OTTOBRE 2022

GIRONE C

FOGGIA – CROTONE ore 14.30

MONTEROSI TUSCIA – GIUGLIANO ore 12.30

PESCARA – FIDELIS ANDRIA ore 14.30