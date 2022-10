Rifiuti ingombranti, Salvaguardia Ambientale si aggiudica la gara bandita dal Comune

CROTONE - Salvaguardia Ambientale è il nuovo gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti. La società crotonese si è aggiudicata la gara d'appalto per il recupero dalle isole ecologiche di via Saffo e piazza della Pace ed il conferimento agli impianti autorizzati. Al secondo posto si è classificata la Servizi Ecoambientali di Rocca di Neto, nonostante la migliore offerta economica che non ha però retto il confronto sul piano tecnico con quella presentata dalla società del gruppo Envi. Esclusa, per mancanza dei requisiti richiesti dal bando, la Eco Triparni di Vibo Valentia. La gara era stata bandita dal Comune di Crotone l'8 settembre scorso con un importo a base d'asta di 393.750 euro. L'affidamento garantirà lo svuotamento periodico (almeno per un anno) delle isole ecologiche, assicurando di conseguenza gli spazi per il conferimento continuo degli ingombranti raccolti da Akrea in città.