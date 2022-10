Sabato 15 ottobre la Giornata Nazionale dell'Ordine di Malta

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, sabato 15 ottobre torna la Giornata Nazionale dell'Ordine di Malta, Ordine religioso-laicale e ospedaliero. Sarà l'occasione per far conoscere il lavoro svolto quotidianamente dai volontari al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità e allo stesso tempo presentare i diversi progetti e le iniziative che l'Ordine ha strutturato negli anni, a livello locale e nazionale, in favore delle fasce della popolazione più vulnerabili.

Il 15 ottobre, dalle 9 alle 19 l’appuntamento è a Catanzaro in piazza Luigi Rossi per conoscere la realtà dell'Ordine di Malta in Italia e le sue attività. In piazza, oltre alle informazioni, ci sarà personale altamente specializzato che effettuerà gratuitamente visite mediche di screening (oculistiche, cardiologiche, ecc.) e dimostrazioni di primo soccorso.

In Italia l'Ordine di Malta opera attraverso i tre Gran Priorati e le Delegazioni (tra cui localmente quella di Catanzaro, che ricomprende anche le provincie di Cosenza e Crotone): assiste bisognosi con mense, distribuzione di pasti e vestiti e con diversi progetti di assistenza; l'Acismom (Associazione cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta) segue la parte sanitaria con un ospedale a Roma e ambulatori in tutta Italia; il Corpo Militare è dedito all'assistenza sanitaria e umanitaria supportando la sanità militare in Italia e, in missioni di mantenimento della pace, anche all'estero; il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta — CISOM presta servizi di pronto soccorso, servizi sociali, di prima emergenza e interviene in occasione di calamità naturali, operando in stretta collaborazione con il Dipartimento Italiano della Protezione Civile e con importanti accordi con vari enti civili e militari, tra cui la Guardia Costiera e le Capitanerie di Porto per l'accoglienza ai migranti. Numerose iniziative sono state avviate dall'Ordine di Malta per contrastare la pandemia da COVID 19.

I volontari dell'Ordine sono intervenuti assistendo le categorie più fragili, persone in quarantena, anziani e disabili bisognosi di farmaci e viveri, e partecipando attivamente alla campagna vaccinale negli hub italiani. Inoltre, le energie dell'Ordine si sono e si stanno concentrando anche sull'emergenza Ucraina. Volontari in Italia collaborano all'accoglienza e assistenza dei profughi presenti in quasi tutte le regioni e alla raccolta di beni di prima necessità da inviare, tramite la rete internazionale dell'Ordine, direttamente nei Paesi più coinvolti nell'emergenza profughi.