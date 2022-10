Aeroporto, Ryanair intensifica i voli per Bergamo e Treviso. In forse quello per Bologna

La compagnia low cost Ryanair ha reso noto l'operativo per la stagione estiva che va da marzo fino a ottobre del prossimo anno. Buone notizie per il collegamento con Bergamo Orio al Serio che avrà una frequenza di sei giorni a settimana, escluso il sabato. Anche il volo per Treviso è confermato dalla compagnia che lo effettuerà per cinque giorni alla settimana, rispetto ai tre collegamenti della scorsa stagione.

Ancora in forse, invece, il volo per Bologna Marconi che non risulta caricato sull'operativo estivo della compagnia a causa dei problemi di rinnovo del contratto tra la low cost irlandese e l'aeroporto Marconi. Stessa sorte, infatti, tocca al volo da Lamezia per il capoluogo emiliano. I crotonesi, insomma, potrebbero perdere un importante collegamento con il nord Italia se Ryanair non dovesse addivenire ad un accordo con i bolognesi.

A quel punto sarebbe auspicabile un ripristino del volo per Pisa che in passato ha fatto registrare ottime performance o in alternativa per Torino così da poter avere collegamenti con l'intero nord Italia.