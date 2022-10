Nascondevano marijuana pronta per lo spaccio: due persone arrestate a Scandale

Due persone di Scandale sono state arrestate dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. È avvenuto nel corso di un’attività di controllo svolta dai Carabinieri delle Stazioni di Scandale e di Rocca di Neto insieme ai militari dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone, supportati da un’unità cinofila del Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone.

I militari hanno effettuato delle perquisizioni personali e domiciliari trovando in possesso di un uomo di 43 anno circa 30 grammi di marijuana che erano nascosti in un vano della parete attrezzata del soggiorno della propria dimora; l’uomo era in possesso anche di vario materiale idoneo al confezionamento.

Sempre in seguito ad una perquisizione nell’abitazione di un uomo di 38 anni i carabinieri hanno trovato 1,7 kg di marijuana che erano nascosti dentro l’armadio della sua camera da letto e suddivisi già in appositi involucri. Inoltre, nel garage, sono stati trovati il motore di un veicolo, sul quale sono in corso ulteriori verifiche, e delle targhe di un’autovettura, rubata a San Giorgio del Piano (BO), lo scorso 22 aprile ad un 48enne originario della provincia di Salerno.