Crotone, ingresso gratuito per le gare allo Scida per gli under 14 accompagnati da un adulto

Il Crotone calcio continua a chiamare a raccolta anche i suoi piccoli tifosi e per agevolarne l’ingresso gratuito allo stadio Ezio Scida propone una lodevole iniziativa: chiunque acquisti un biglietto per la gara, potrà avere un tagliando gratis per un’altra persona sotto i 14 anni di età.

L’iniziativa, valida per tutti i settori dello Stadio, prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un adulto per tutte le gare di campionato che si disputeranno allo Scida eccezion fatta per le sfide contro Catanzaro, Foggia e Pescara.

Il biglietto omaggio under 14 si potrà ottenere esclusivamente presso il Ticket Point o presso i punti vendita Vivaticket (no online). La Società consiglia, onde evitare code dell’ultimo momento, di acquistare i tagliandi nei giorni precedenti la gara.