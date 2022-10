Parco giochi inclusivo, premio Innovazione Smau al Comune di Cirò Marina

Il Comune di Cirò Marina ha vinto il Premio Innovazione SMAU 2022 riservato all’Eccellenza Italiana – Modello di Innovazione per Imprese e Pubbliche Amministrazioni. Il riconoscimento al comune crotonese, unico nel Sud Italia, è arrivato grazie alla collaborazione con la start up innovativa Plastilab S.r.l. di Crotone che è aggregata a NET S.c.ar.l - Polo di Innovazione della Regione Calabria nel campo dell’ambiente e dei rischi naturali, che ha realizzato una best practice nel campo della sostenibilità urbana e dell’economia circolare.

Il progetto ha riguardato il parco giochi di via Punta Alice. Nato dall’interazione di due dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 (Goal 11 – Città e comunità sostenibili e Goal 12 – Consumo e produzione responsabili) ha determinato, partendo da un'area con scarsa caratterizzazione, la nascita di un’infrastruttura sociale multifunzionale.

Nella fase di realizzazione del progetto, la startup Plastilab, con il supporto operativo di imprese locali, ha costruito tutti gli allestimenti e gli arredi del parco attraverso l’impiego di plastica in seconda vita proveniente dalla raccolta differenziata. Sono stati realizzati spazi per giochi bimbi, aree picnic attrezzate per le famiglie, strutture per l’agility dog e per lo sgambamento dei cani, zona fitness per il running di adulti e ragazzi in ambiente outdoor, campo di basket all’aperto, il tutto illuminato e videosorvegliato con impianti di ultima generazione. Il parco rappresenta oggi “il luogo inclusivo” per eccellenza, prescelto da bambini, ragazzi, persone con invalidità, famiglie e anziani.