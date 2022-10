Verso Foggia-Crotone, Lerda: "Noi stiamo bene, ma attenti perchè incontreremo una squadra di qualità"

La certezza è che stiamo bene dal punto di vista fisico e mentale. E che incontreremo una squadra di qualità”. Franco Lerda mette in guardia la truppa, perchè quel Foggia che ristagna in bassa quota con appena 4 punti racimolati non è garanzia di serenità. Anzi, il tecnico alza il livello dell'attenzione: “Noi stiamo bene – continua l'allenatore – ma diffido dalla situazione dei pugliesi, che dispongono di un organico di assoluto valore e livello. Certo la classifica per ora non li conforta, ma siamo appena all'inizio del torneo e tutto può evidentemente succedere”.

Lerda preferisce guardare in casa sua, e a dispetto di un trittico in arrivo nello spazio di otto giorni, l'allenatore respinge la 'proposta' di ricorrere al turnover: “Vedremo eventualmente strada facendo, ma non è una pratica che mi piace. Perchè preferisco mettere sempre quelli che mi offrono maggiori garanzie fisiche, tecniche e mentali. E quindi domani giocheremo con quelli che riterrò più pronti, poi tireremo una riga e faremo ulteriori valutazioni. Del resto questa delle rotazioni è una questione tutta italiana. Guardate in Inghilterra, dove si gioca di più e a maggiore intensità. Giocano sempre gli stessi, anche quando ci sono impegni ravvicinati. E io propendo verso questa direzione, se poi tra una partita e l'altra dovessi intravedere variabili, cambio. Altrimenti scelgo sempre quella che al momento reputo la formazione migliore".

Ed a questo proposito, il 4-3-3 proposta da Lerda dovrebbe prevedere l'utilizzo iniziale della formazione tipo: Branduani tra i pali, Calapai, Cuomo, Golemic e Giron in difesa, Awua con Petriccione e Truibuzzi in mezzo al campo ed il tridente offensivo composto da Chiricò, Gomez e Kargbo.