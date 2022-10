Serie C, Crotone brutto e sconfitto: a Foggia arriva il primo ko in campionato

La corsa del Crotone si arresta a Foggia, nel modo e momento meno atteso. Una sconfitta che brucia ma meritata per la dinamica di un match che i rossoblù hanno approcciato senza il consueto nerbo e condotto anche in maniera peggiore. Molli, svagati, con poche idee e senza creare le premesse per fare male ad un’avversaria che deteneva il peggior attacco e difesa del torneo, e che invece raccoglie una grande boccata d’ossigeno. Un black out imprevisto e anche inspiegabile, che sarà oggetto di discussioni e riflessioni all’interno di un gruppo che ha steccato collettivamente la partita.

Una sola novità nell’undici che Lerda distende sul prato dello Zaccheria. C’è infatti Carraro in cabina di regia con Petriccione e Tribuzzi ai suoi lati, mentre per Awua inizio del match dalla panchina. Confermato il resto dello schieramento, che punta a proseguire la striscia positiva che dura da inizio stagione. La missione però incrocia un Foggia affamato di punti e riscatto, e che dimostra ben presto di avere atteggiamento e personalità inversamente proporzionali a quello che racconta la classifica. Rispetto al solito, infatti, il Crotone denuncia qualche difficoltà ad azionare le proprie armi vincenti, trovando sulla sua strada un’avversaria arcigna e compatta. Il Crotone fa fatica a trovare spazi e di contro subisce in parte la pressione dei satanelli, che lo costringono a ripieghi affannosi senza peraltro subire particolari pericoli. Davanti le azioni scarseggiando, ed a parte un colpo di testa di Kargbo ben imbeccato dallo sgusciante Chiricò non succede praticamente nulla. A metà tempo Carraro deve lasciare il campo per un colpo subito al volto in uno scontro aereo che gli impedisce di continuare. Al suo posto entra Awua, in una fase di gioco che vede il Crotone ora prendere tempi e distanze con maggiore frequenza rispetto all’inizio. Ma la confusione avvolge entrambe le contendenti, incapaci di sviluppare azioni pulite e accompagnare la sfera in territorio nemico. Neppure i cinque minuti del robusto recupero servono per accendere il match, che finisce senza reti e con una frazione assolutamente dimenticabile.

Le sensazioni di una partita di difficile lettura e gestione si manifesta all’alba della ripresa, quando il Crotone confeziona ingenuamente il vantaggio dei pugliesi addormentandosi su una sfera vagante sulla quale Calapai è piuttosto leggero nel corpo a corpo al limite dell’area con Vuthaj , quest’ultimo allunga il piedone inventando un lob che supera un Branduani uscito in maniera avventata lasciando incustodita la porta. E’ la prima situazione di svantaggio da inizio stagione per i rossoblù, che provano a rialzare immediatamente la testa, ma la gamba e le idee sembrano appannate. E’ anzi il Foggia che trova spazi per affondare, ed in un paio di circostanze la difesa se la cava a fatica. Lerda prova a inserire forze fresche con Tumminello e Vitale ma lasciando invariato l’assetto tattico. La musica resta però la stessa, con il Crotone frenetico ma impreciso nel tentativo di rientrare nel match ma allo stesso tempo esposto a rischi continui nelle praterie concesse al Foggia sempre velenoso nelle ripartenze. Il Crotone non riesce proprio a scuotersi, neppure per esercitare un forcing apprezzabile, ma è invece la squadra di Gallo che contiene senza sofferenza il prezioso vantaggio che arriva in porto anche dopo un recupero extralarge. Finisce con il Crotone in ginocchio per la prima sconfitta stagionale, che frena la lunga corsa e impone le prime riflessioni.

FOGGIA 1

CROTONE 0

MARCATORE: 5' st Vuthaj

Foggia (3-5-2): Nobile; Sciacca, Malomo, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia (74’ Chierico), Nicolao; Vuthaj (85’ Tonin), D’Ursi

A disp.: Raccichini, Illuzzi, Schenetti, Ogunseye, Peralta, Papazov, Leo, Peschetola, Iacoponi, Odjer

All.: Gallo

Crotone (4-3-3): Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron (82’ Bernardotto); Petriccione, Carraro (26’ Awua, 82’ Crialese), Tribuzzi (73’ Vitale); Chiricò, Gomez (72’ Tumminello), Kargbo

A disp.: Dini, Gattuso, Bove, Giannotti, Mogos, Papini, Rojas, Panico, Pannitteri

All.: Lerda

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como

Ammoniti: 9’ Cuomo (Cro), 12’ Frigerio (Fog), 13’ Tribuzzi (Cro), 19’ Di Noia (Fog), 39’ Petriccione (Cro), 43’ Malomo (Cro), 64’ Nobile (Fog), 65’ Sciacca (Fog), 65’ Kargbo (Cro)