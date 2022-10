La professoressa Calvo, ex dirigente del Gravina e dell'Ic di Rocca di Neto, ci ha lasciati

La professoressa Donatella Calvo non è più tra noi. Dopo una breve quanto invasiva malattia che non le ha dato scampo, si è spenta questa mattina al San Dionigi Hospital di Crotone. Docente di lungo corso, ha insegnato per tanti anni filosofia e scienze umane all'istituto Gravina, del quale è poi diventata nel 2015 dirigente scolastico, dopo un anno di direzione all'istituto comprensivo di Rocca di Neto. A riposo dallo scorso anno per raggiunti limiti di età, era nata il 2 febbraio 1956 a Crotone. Lascia la sorella Giovanna, il cognato Antonio e l'amato nipote Angelo, ai quali vanno le più sincere e sentite condoglianze della redazione del Crotonese. Ciao Donatella...