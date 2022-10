Campagna di sensibilizzazione di Polo Net e Coreve per il recupero del vetro

Si chiama 'Trasparenti come il vetro' la campagna di sensibilizzazione avviata da Polo Natura energia territorio Scarl di Crotone e dal Consorzio recupero vetro. Si tratta di un progetto di comunicazione rivolto alle giovani generazioni e finalizzato alla sensibilizzazione sui temi dle riciclo del vetro e del rispetto dell'ambiente.

A presentarla è stata Luigi Borrelli, presidente di Polo Net che ha sottolineato come questa attività "che parte da Crotone vuole fornire le notizie e consigli utili per una corretta raccolta differenziata. In questo senso puntiamo sui ragazzi per farli diventare delle sentinelle dell'ambiente, validi controllori mura domestiche per correggere le pratiche familiari per lo smaltimento dei rifiuti".

Per esempio i bicchieri che usiamo a casa non vanno smaltiti come vetro, ma vanno nell'indifferenziato. Nelle campane per la raccolta di vetro dobbiamo buttare barattoli di vetro (tipo quelli dei sughi o delle marmellate), bottiglie e vasetti di vetro (omogeneizzati, carne o tonno). Anche il vetro colorato può essere riciclato ma solo se trasparente.

Per questo motivo Polo Net e Coreve hanno messo a punto un opuscolo semplice e diretto che verrà distribuito nelle scuole medie e negli istituti superiori, mentre con la scuole elementari ci saranno delle iniziative appositamente dedicate. L'iniziativa ha il patrocinio del Ministero della Transizione ecologica e della Provincia di Crotone.