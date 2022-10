Comune, è andata nuovamente deserta la gara per il servizio di refezione scolastica

Il bando per l'appalto del servizio mensa nelle scuole di Crotone stenta a decollare. La riduzione del costo per pasto somministrato non è servita a richiamare la partecipazione degli operatori del settore. Cosicché per la seconda volta nel giro di una decina di giorni la gara è andata nuovamente deserta.

Il bando, a cura dell'ufficio Pubblica istruzione per un importo a base d'asta di 356.700 euro, ha per oggetto l’affidamento dell’organizzazione e della gestione del servizio di refezione scolastica delle delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Crotone per l'anno scolastico 2022/2023.

Bandita il 19 settembre, la gara era stata chiusa venerdì 7 ottobre e successivamente riaperta con una riduzione dell'importo a base d'asta (da euro 4,35 a euro 4,30 escluso Iva) a seguito della mancanza di offerte pervenute sulla piattaforma telematica. Circostanza che si è ripetuta oggi, venerdì 17 ottobre, ad oltre due mesi dall'avvio delle lezioni in classe.