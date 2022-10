Ryanair, O'Leary: "ll low cost non è finito ma il prezzo medio dei biglietti salirà". Addio voli a 9,99

L'aumento generalizzato che si registra nel settore aereo "non significa la fine dell'era dei voli low cost, ma per i prossimi 4-5 anni i costi energetici saranno più alti, e quindi è piuttosto la fine - almeno in questo periodo - dei voli a 9,99 euro". Lo ha dichiarato all'Adnkronos l'amministratore delegato del Gruppo Ryanair, Michael O' Leary, spiegando che "se prima il costo medio dei nostri voli era intorno ai 40 euro adesso salirà a 44-50 euro, ma saremo ancora competitivi".