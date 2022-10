Litiga con la moglie che se ne va e la minaccia a colpi di kalashnikov sotto la casa dei parenti

Dopo aver litigato con la moglie ha imbracciato un kalashnikov e sparato prima contro l'abitazione dei parenti dove la donna si era rifugiata con le figlie e poi contro la propria casa. E' successo in un paese del vibonese, Sorianello, dove personale della Squadra mobile di Vibo Valentia e del Commissariato di Serra San Bruno ha arrestato un uomo per minacce aggravate dall'uso delle armi, porto e detenzione abusiva di arma e munizioni da guerra, simulazione di reato, ricettazione e esplosioni pericolose in luogo pubblico. L'episodio risale a venerdì scorso, ma è stato reso noto solo oggi.

Tutto è partito da una telefonata al 113 che segnalava in tarda serata la presenza di una persona che sparava per la strada. Giunti sul posto, gli agenti hanno rinvenuto undici bossoli calibro 7.62 compatibili con un kalashnikov, esplosi contro alcune autovetture parcheggiate davanti ad un edificio e poi all'indirizzo dello stesso stabile. Poco dopo al 113 è giunta una segnalazione di altri spari, stavolta nei pressi dell'abitazione indipendente di un uomo del posto. Anche in questo caso gli agenti si sono imbattuti in bossoli calibro 7.62, due, esplosi contro la serranda del garage della casa e su un'autovettura parcheggiata nei pressi.

A seguito della denuncia del secondo episodio, e dopo un'attenta ricostruzione dei fatti, gli inquirenti sono giunti alla conclusione che il denunciante era in realtà l’autore della prima sparatoria e lo stesso aveva poi simulato l’agguato a suo carico per sviare le indagini. All'origine di tutto un litigio familiare con la moglie che aveva spinto quest'ultima, la mattina precedente, a trasferirsi con le figlie minorenni dai parenti. Una scelta a quanto pare non condivisa dall'uomo, che non ha trovato di meglio che minacciare moglie e figli a colpi di kalashnikov sotto le finestre dei parenti.

Nei suoi confronti, dopo la convalida del fermo ordinato dalla Procura di Vibo Valentia diretta da Camillo Falvo, è stata disposta la custodia in carcere.