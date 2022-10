Serie C, il Crotone ruggisce nella ripresa e cala il tris al Francavilla

Settantacinque minuti di ricerca ossessiva di un gol apriscatole prima della grandinata che in dieci minuti ha trasformato in modo esaltante un match che si stava complicando. Il Crotone supera l'esame Francavilla mostrando di aver metabolizzato il ko di Foggia e rimettendosi in carreggiata trovando anche tre gol tutti i una volta.



Come previsto Lerda opera alcuni cambi rispetto alla squadra schierata a Foggia. Alcuni obbligati causa assenze di Petriccione e Carraro ed altre dettate dall'esigenza di immettere forze fresche



C'è Awua in cabina di regia con Giannotti e Tribuzzi a completare il terzetto. Dietro c'è Crialese dal primo minuto con Giron che può rifiatare dopo aver tirato la carretta da inizio torneo. Novità anche in attacco con Tumminello che trova posto dall'inizio al posto di Gomez.



La partenza del Crotone non tratteggia il consueto spirito assaltatore e spericolato, ma è più ragionato anche per la personalità di un Francavilla che morde e aggredisce in ogni angolo del campo. Col tempo però prende le misure e si pianta nella metà campo nemica operando un forcing continuo che spazia da sinistra a destra con Kargbo e Chiricò pronti a saltare sempre l'avversario e Tribuzzi particolarmente nel vivo del gioco. Azioni nitide non ne arrivano anche se la pressione aumenta e le chance si alimentano. Talvolta manca però la precisione e la qualità nel passaggio o controllo ma la superiorità resta evidente e i pericoli arrivano sempre dagli sguscianti esterni. Ci prova anche Tribuzzi ma soprattutto Chirico, il più pericoloso della compagnia, ma senza successo anche quando un dolce esterno accarezza il palo lungo e strozza l'urlo dello Scida.

Nel secondo tempo la pressione si fa asfissiante ma la frenesia spesso mortifica la superiorità. Il Francavilla bada essenzialmente a non prenderle e a darle (nel senso di falli). Kargbo resta una spina nel fianco e fa urlare al gol quando entra in area e calcia a botta sicura colpendo un palo clamoroso.

Il gol è però nell'aria e si materializza poco dopo quando Cuomo svetta in area e sugli sviluppi di calcio d'angolo batte il portiere ospite togliendo dagli impicci una situazione che si stava ingarbugliando. Partita sbloccata e raddoppio che arriva tre minuti dopo quando Gomez (entrato al posto di Tumminello) viene servito in profondità ed a campo aperto è freddo nella conclusione che fulmina il portiere ospite. L'attaccante si ripete cinque minuti dopo incornando di testa ancora una volta su calcio d'angolo. Finisce in gloria, come auspicato e materialmente accaduto.

CROTONE 3

FRANCAVILLA 0

MARCATORI: 29’st Cuomo (C), 33’st e 41’st Gomez (C)

CROTONE: Branduani; Calapai (44’st Papini), Golemic, Cuomo, Crialese; Giannotti, Awua, Tribuzzi (42’st Vitale); Chiricò (44’st Pannitteri), Tumminello (11’st Gomez), Kargbo (42’st Rojas). A disp. : Dini, Gattuso, Mogos, Bove, Papini, Giron, Vitale, Rojas, Pannitteri, Panico, Bernardotto. All. Lerda

V. FRANCAVILLA: Avella; Minelli, Miceli, Idda; Pierno (24’st Carella), Cisco (8’st Mastropietro), Tchetchoua (24’st Di Marco), Risolo, Caporale; Ekuban, Patierno. A disp. : Negro, Romagnoli, Giorno, Maiorino, Perez, Solcia, Eyesi, Macca, Enyan. All. Calabro

Arbitro: Angelucci di Foligno

Ammoniti: Tchetchua (F), Pierno (F), Patierno (F), Golemic (C), Caporale (F), Giannotti (C)