Comune, commissione Trasparenza, si dimette Megna. Nuovo presidente il dem Devona

Passato definitivamente tra le fila della maggioranza, il consigliere comunale Mario Megna ha dovuto rassegnare le dimissioni dalla presidenza della commissione Trasparenza, Affari Istituzionali, Affari Generali, che per statuto spetta all'opposizione.

Al suo posto è stato eletto, all'unanimità dei componenti della commissione, il consigliere Andrea Devona, capogruppo del Partito democratico.

“Ringrazio i colleghi consiglieri di minoranza per la fiducia e sono grato ai colleghi di maggioranza per la stima verso la mia persona. Sono onorato di assumere la presidenza di questa Commissione che spetta all’opposizione e che rappresenta un importante istituto di garanzia. Assicuro il massimo impegno in questo nuovo ruolo” ha dichiarato il neo presidente Devona