Akrea, Giglio e la 'buonuscita' da 236 mila euro, l'ex presidente replica ai sindacati

Nessuna super buonuscita, solo un corrispettivo per le responsabilità assunte durante il mandato. In una lunga lettera inviata al Crotonese, l'ex presidente di Akrea, Gianluca Giglio, spiega le ragioni della richiesta di 236 mila euro avanzata alla società ed al Comune come corrispettivo per le funzioni che avrebbe svolto anche come direttore generale. E risponde a muso duro alle prese di posizione delle rappresentanze sindacali dell'azienda...

