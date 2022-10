'Manovre per la vita', domenica 23 ottobre in piazza a Crotone e Rocca di Neto per imparare le tecniche di salvataggio

“Manovre per la vita”, a Crotone, domenica 23 ottobre dalle ore 10.00 in poi, in piazza della resistenza e nel pomeriggio a Rocca di Neto (dalle 16,30 in poi su via Aldo Moro). Si tratta di un’iniziativa nazionale organizzata dalla SIMEUP (Società Italiana Medicina di Emergenza Urgenza) in oltre 50 piazze italiane. Scopo dell’evento è sensibilizzare la cittadinanza sulle manovre di salvataggio da praticare ai bambini in caso di emergenza.

Possono bastare infatti pochi gesti per salvare un bambino o un adulto da urgenze quale, ad esempio, il soffocamento da corpo estraneo (un boccone che va di traverso o l’ingestione di un oggetto di piccole dimensioni), che è una delle cause più comuni di morte in età pediatrica e non solo . Le manovre però vanno fatte bene, secondo un protocollo medico, ed è per questo che domenica a Crotone si svolgeranno dei veri e propri corsi con tanto di simulazione. La partecipazione è libera, gratuita e non richiede prenotazione. Tutto questo sarà realizzabile grazie alla presenza degli istruttori nazionali certificati del Centro SIMEUP Crotone fondato e diretto dal dottor Giovanni Capocasale e dalla dott.ssa Anna Maria Sulla anche referente per la Giornata Nazionale a Crotone . Nella piazza della resistenza ci sarà un’ area curata da Bimbi a Bordo , un villaggio per i bambini , in cui delle mamma chef istruiranno i partecipanti a saper tagliare ed offrire i cibi ai bimbi sotto i 5 anni . L’ associazione Clownterapia di Crotone intratterrà i bimbi con la loro simpatica ed allegra animazione . Saranno presenti con il suo Patrocinio il Comune di Crotone, come pattern il Rotary Club di Crotone, l associazione Vivere Sorridendo e la Proloco di Crotone.

Ci sarà anche un’ area attrezzata curata direttamente dal personale sanitario medico ed infermieristico , con in testa il primario Dr . Antonio Belcastro dell’U.O.C. di Patologia Neonatale di Crotone , che nell’ambito della Settimana Mondiale dell’ Allattamento al Seno , promuoverà questo messaggio tra i cittadini crotonesi con del materiale specifico ed informazione diretta.