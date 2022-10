Sicurezza, in arrivo tra Papanice ed il centro trenta nuove telecamere di video sorveglianza

La Giunta comunale ha deliberato l'implementazione del servizio di video sorveglianza in città. Con un investimento di 250.000 euro, informa una nota dell'assessore ai Lavori pubblici Rossella Parise, verranno installate trenta telecamere, oltre a quattro lettori di targa, che vanno ad aggiungersi alle duecentoquindici già presenti sul territorio.

I nuovi dispositivi di sicurezza saranno installati sia nel centro urbano e nelle periferie che a Papanice. Per quanto riguarda la frazione, nei seguenti punti: Istituto comprensivo, via Calabria (Serbatoio e Cimitero), via Biella, via Pietà (chiesa della Pietà e incrocio con via Oceania), via San Rocco, via Fausto Coppi, via per Papanice, via Giuseppe Giusti. Al centro e nelle periferie: Gabella, via dei Melograni, piazzale della Pace, via Macello, via Crea, via Vittorio Emanuele, via Saffo, via Nazioni Unite, via San Luca.

Il progetto rientra nell’ambito della procedura di invito da parte della Prefettura per l’individuazione di 'interventi di sorveglianza tecnologica del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia'. "E’ nostro intendimento potenziare la vide sorveglianza in città. Su questa linea siamo in perfetta sintonia con la Prefettura e le Forze dell’ordine. Il progetto con il quale ci candidiamo ha la finalità di rafforzare ed ampliare il sistema” dichiara l’assessore Parise.