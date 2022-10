A Castelsilano week end con la sagra del fungo porcino

Si prosegue il giorno dopo, domenica 23, con l’apertura della giornata alle 9:30 con l’apertura della mostra micologica a palazzo Palatucci, stand gastronomici e di artigiani locali. Alle 10:00 presso Villa Daino con 2 importantissimi Laboratori di gusto, organizzati dall’Istituto Agrario Leonardo Da Vinci di San Giovanni in Fiore, uno sull’apicoltura e i suoi prodotti, e l’altro sull'olio d’oliva. Previste anche passeggiate guidate per il borgo. Da mezzogiorno in poi sarà servito il pranzo con covatelli e funghi, carne podolica, patate mpacchiuse, peperoni e funghi e pasta di salsiccia fritta. Ci si prepara all’accensione della “focara”serale al largo del palazzo, dove si svolgeranno i giochi popolari e sarà possibile gustare panini alla piastra e gli ottimi “fritti”. Dalle 16 in poi è previsto un intrattenimento musicale con i “Mbrambatallà” e si proseguirà fino alle 23 con le premiazioni, le caldarroste al falò e l’estrazione della riffa.