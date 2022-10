Serie C, lo 'Scida' è una fortezza. E il Crotone ha già mandato 10 giocatori a bersaglio

Il primato lontano tre punti. La vetta resta a portata d’aggancio, una vetta che peraltro il Crotone deteneva fino alla scorsa settimana. Una postazione frutto di sette vittorie, un pari e una sconfitta, con 15 reti realizzate e 4 incassate. Tutte arrivate lontano dallo Scida, che rappresenta invece una fortezza inespugnabile per chiunque, come dimostrato dalle cinque vittorie ottenute in altrettante uscite domestiche, e sempre senza subire reti. Si perchè il Crotone ha un rendimento perfetto allo Scida, dove fin qui in campionato nessuno è riuscito a fare centro: Monopoli (2-0), Monterosi (1-0), Juve Stabia (1-0), Avellino (2-0) e Virtus Francavilla (3-0) si sono dovute fermare davanti a quella che, ad oggi, è una delle migliori difese d’Europa. Zero gol subiti in casa, al pari di poche altre squadre.

Sono poche infatti le squadre a non aver subito gol in casa in questa stagione, per quanto riguarda le nazioni dei top 5 campionati europei. Sono quasi tutte italiane, con la lista che vede un solo club estero al suo interno: il Barcellona, che al Camp Nou non ha subito reti. L’Italia è ben rappresentata con Reggina e Frosinone per la Serie B, mentre Siena, Fiorenzuola e Crotone per la Serie C. I rossoblù, però, non si limitano soltanto a non aver subito reti in casa. Per loro un posto di rilievo anche tra le migliori difese europee.