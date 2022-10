Comune, pubblicati gli elenchi degli ammessi ai concorsi per funzionari e dirigente

CROTONE - L'assessorato al personale informa che gli elenchi degli ammessi ai concorsi banditi dal Comune sono stati pubblicati sull’Albo pretorio dell’Ente. Si tratta, nello specifico, delle figure professionali di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato; istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato; istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato; istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato; dirigente tecnico, a tempo pieno e indeterminato.

"L’accertamento della mancanza anche di uno solo tra i requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la decadenza dalla immissione in graduatoria o dall’assunzione" si legge nella nota dell'assessorato. "L’amministrazione - prosegue - comunicherà successivamente le date per l’effettuazione delle relative prove d’esame".