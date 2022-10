Istituto 'Ciliberto' di Crotone, finanziato progetto per girare un film

Il progetto è stato promosso dal ministero della Cultura per contribuire al processo di maturazione degli studenti e perché no, farli avvicinare al mondo del cinema. Infatti, una volta acquisite tramite il progetto le competenze si potrà guardare il mondo con un occhio più critico e soprattutto si potrà recepire un messaggio codificarlo e discernerlo dai vuoti e spesso inutili rumori di fondo che invadono la quotidianità. Un’occasione che il dirigente scolastico del 'Ciliberto', Girolamo Arcuri, non si è certo fatto sfuggire.

L'istituto superiore Trasporti e Logistica 'Mario Ciliberto' di Crotone si è aggiudicato un finanziamento di quarantamila euro nell'ambito del progetto “Visioni Fuori-Luogo" per la realizzazione di un’opera audiovisiva avente ad oggetto tematiche legate al territorio e al contesto culturale, paesaggistico e sociale. Lo scopo finale è quello di sensibilizzare gli studenti in materia di educazione all’immagine, comprensione e utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo.

Grazie al prezioso apporto dell’insegnante Francesco Desiderio, responsabile del progetto, l’istituto Trasporti e Logistica può così ampliare, aggiungendo ulteriore qualità, la sua già ricca offerta formativa. La parte tecnica del progetto sarà realizzata dall’associazione culturale Calabria movie. I responsabili Matteo Russo e Antonio Buscema hanno già in mente quello che sarà realizzato e c’è già un titolo di massima “Città invisibili”.

"Di più - si legge in una nota dell'istituto scolastico - però non si può svelare per due motivi, il primo perché è un progetto in itinere e potrebbe avere qualche variazione derivante dalle proposte degli studenti che vi parteciperanno e poi perché il prodotto finale ha lo scopo di sorprendere".