Regione, il Consiglio dice sì all'erogazione di cannabis per fini terapeutici

REGGIO CALABRIA - Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all'unanimità una proposta di legge che disciplina le modalità di erogazione dei medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche. La proposta è stata sottoscritta dai consiglieri Ferdinando Laghi (Lista De Magistris) primo firmatario; Michele Comito (Forza Italia); Amalia Bruni, (Gruppo Misto); Giuseppe Graziano (Udc); Simona Loizzo (Lega) e Giuseppe Neri (Fratelli d'Italia).

"La normativa interviene su una carenza legislativa, ma serve anche a sanare una diseguaglianza che non era più accettabile" spiega il consigliere regionale Laghi, poiché "va a coprire una serie di patologie estremamente importanti e dolorose rispetto alle quali tante persone non hanno avuto finora difesa, se non l'acquisto personale del farmaco, determinando di fatto una sperequazione tra chi poteva permetterselo e chi no".