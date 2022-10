Rete idrica, oltre il 50% di dispersione, domenica le telecamere di 'Rai 3' in Calabria

Mi Manda RaiTre nella puntata di domenica 23 ottobre, in onda alle ore 9, traccia un quadro dello stato in cui versa la rete idrica italiana, sempre più simile ad un colabrodo dai cui buchi ogni anno si perdono 0,9 miliardi di metri cubi di acqua pari a 7 miliardi di euro.

Numeri disastrosi se si pensa alla siccità che ha colpito la scorsa estate l'Italia, e che fotografano l'obsolescenza delle infrastrutture e delle condotte. Ma anche un paradosso dal momento che il costo dell’acqua in Italia è fra i più bassi d’Europa.

Il Governo ha stanziato quasi 4 miliardi di euro per finanziare una serie di interventi che riducano gli sprechi nel ciclo idropotabile sia per le famiglie che le imprese, e garantiscano un bacino di riserva in caso di una nuova ondata di siccità.

Nel frattempo Mi Manda RaiTre ha sguinzagliato le sue telecamere sul territorio, iniziando dalla Calabria, una delle regioni italiane più colpite dalla dispersione idrica: più del 50% di perdite, contro una media nazionale del 36,2%.