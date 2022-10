Comandante provinciale dei carabinieri Mambor muore durante immersione

CROTONE - E' deceduto questo pomeriggio, durante un'immersione, il comandante provinciale dei Carabinieri di Crotone, il colonnello Gabriele Mambor. L'ufficiale, 49 anni di Roma, era appassionato di pesca subacquea e, come faceva spesso, si era immerso nel mare antistante la costa crotonese. Probabilmente durante l'immersione è stato colto da un malore che gli è stato fatale. Il corpo del colonnello è stato recuperato nei pressi della spiaggia di fronte al cimitero di Crotone.

Mambor era arrivato al comando dell'Arma provinciale di Crotone nel settembre del 2020 da Bari dove aveva comandato il Reparto operativo. Precedentemente era stato in servizio in Calabria nei Cacciatori di Vibo Valentia e al comando del Ros di Reggio Calabria.

A Crotone sin dall'inizio aveva impostato il suo ruolo di comandante sulla collaborazione con i cittadini: "Dire che noi carabinieri siamo al servizio dei cittadini - erano state le sue parole al momento dell'insediamento - non è una frase di circostanza: il ruolo dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine è fondamentale sul territorio perché contribuisce a mantenere viso quel patto sociale con le istituzioni. Io farò di tutto per essere il custode del dovere che abbiamo noi carabinieri di essere al servizio dei cittadini. Il nostro lavoro è quello di lavorare per il rispetto della legalità in ogni suo aspetto. Un compito che non può, però, essere solo mutuato alle forze dell'ordine. Per questo auspico una collaborazione con i cittadini affinché ci aiutino a fare meglio il nostro lavoro".

Lo scorso 3 ottobre aveva preso parte alla conferenza stampa con il procuratore della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, per spiegare l'operazione sulle infiltrazioni mafiose nella gestione delle biomasse.