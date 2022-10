Flash mob per le 'sorelle' iraniane: donne crotonesi cantano Bella Ciao in persiano

CROTONE - Abiti completamente neri e velo nero sul volto, poesia e musica, per trovare la forza di scoprire il volto e cantare “Bella ciao” in persiano in piazza, davanti a tutti.

Un piccolo gesto di coraggio per andare oltre l’imbarazzo dire al mondo che anche qui c’è chi si sente “sorella” delle donne iraniane, che sostiene la protesta di chi combatte per la libertà.

Venerdì 21 ottobre, alle ore 17, si sono ritrovate in piazza della Resistenza circa una trentina di donne crotonesi per mettere in scena un flash mob a sostegno della protesta scaturita in Iran dopo l’assassinio della giovane Mahsa Amini, uccisa solo perché non indossava correttamente il velo islamico. Un’iniziativa semplice ma sentita, che ha richiesto delle prove svoltesi nei giorni scorsi nei locali del museo giardini di Pitagora, perché cantare in persiano non è certo impresa facile, ma ci sono riuscite, regalando anche brividi a chi lungo il corso se l’è ritrovate improvvisamente insieme, con cartelloni in mano e abiti neri a cantare.

Gli organizzatori, nel momento in cui è stata chiesta la paternità dell’iniziativa ci hanno tenuto a sottolineare: “questa è un’iniziativa di tutti, di chi ha voluto sostenerla, non c’è politica e associazionismo, solo donne che hanno voluto far sentire la loro voce contro le oppressioni che si consumano ogni giorno in Iran, ma non solo, perché le donne che subiscono violenze e oppressioni, lo sappiamo bene, sono anche vicino a noi. È solo un’iniziativa delle donne per le donne e per la loro libertà”.