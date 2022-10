Nascondeva armi e munizioni un una cisterna: arrestato un uomo a Cotronei

COTRONEI - Aveva nascosto un piccolo arsenale di armi clandestine n una cisterna nel suo orto. Per questo un uomo di 62 anni i Petilia Policastro è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Cotronei nell'ambito di controlli svolti insieme all’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro con il supporto del personale dello Squadrone Carabinieri Cacciatori di Calabria di Vibo Valentia.

Nel corso di una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, operaio idraulico forestale, i militari hanno trovato occultati all’interno di una cisterna adibita a deposito di mangimi per gli animali: un fucile monocanna marca “Baikal”, calibro 12, modelloIJ-18E, con la matricola presente e visibile, ma non censita nell’apposita Banca Dati, pertanto considerato di provenienza clandestina; una pistola marca “Beretta”, calibro 7.65, con la matricola abrasa, munita di 2 (due) “caricatori”; 82 proiettili per le due armi.

Al termine degli accertamenti di rito, le armi e i proiettili sono stati sequestratie l’uomo è stato arrestato per “detenzione abusiva di armi clandestine e illegale di munizionamento”, e posto ai domiciliari, in attesa dello svolgimento dell’udienza di convalida. Saranno svolti ulteriori e più approfonditi accertamenti finalizzati a stabilire sia la provenienza delle armi e delle munizioni, sia le motivazioni per cui il 62enne ne fosse in possesso e le stesse detenendo senza alcun titolo e in un luogo così insolito.