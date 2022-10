Tragedia a Catanzaro, famiglia distrutta da un incendio, tre morti e quattro feriti

CATANZARO - Tre morti e quattro feriti. E' il pesante bilancio di un incendio divampato questa notte in un appartamento nella zona sud di Catanzaro abitato da un nucleo familiare di sette persone. Le vittime sono tre fratelli di 12, 14 e 22 anni. Nel rogo sono rimasti feriti gravemente i loro genitori ed altri due fratelli, una bambina di 12 anni ed un ragazzino di 16. La madre e la bambina sono state trasferite nei centri grandi ustioni di Bari e Napoli, padre e fratello nell'ospedale di Catanzaro.

I tre fratelli, secondo le prime indicazioni, potrebbero essere rimasti intossicati dalle esalazioni del fumo. Due di loro hanno tentato di salvarsi raggiungendo il balcone dell'abitazione. I loro corpi sono stati trovati dai vigili del fuoco in una stanza vicina a quella dove si trova il balcone. Forse - ipotizzano i soccorritori - il fumo gli ha fatto perdere i sensi impedendogli di raggiungere la salvezza. La terza vittima, invece, è stata trovata nel bagno.

Dallo stesso balcone che i fratelli hanno cercano di raggiungere in un ultimo disperato tentativo di sfuggire al fumo ed alle fiamme, sono stati salvati invece i genitori, la sorellina ed un altro fratello. I vigili del fuoco li hanno portati a terra con l'ausilio delle autoscale. Sul posto è stato anche montato il telo di salvataggio pneumatico nel caso qualcuno si fosse lanciato nel vuoto. Gli occupanti dell'appartamento attiguo sono stati evacuati. Sul posto anche i Carabinieri per accertare la dinamica di quanto accaduto.

L'uomo, 42 anni, fa il venditore ambulante, la moglie, 41, è casalinga. Una vicina di casa ha raccontato che la donna ha cercato di proteggere una delle figlie dalle fiamme con un abbraccio. La tragedia è avvenuta in via Caduti 16 marzo 1978. Intanto, davanti al palazzo dove si è consumato il dramma e che mostra i segni del rogo, continua il viavai di persone e di conoscenti delle vittime, mentre i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza il sito.

"Ho seguito questa notte le operazioni di soccorso dei feriti ed ho provato un brivido e un moto di indignazione per le condizioni dei nostri quartieri della zona sud. Non voglio, in un momento di così intenso dolore, fare valutazioni, ma credo che quanto successo debba fare riflettere tutti. La città è piegata dalla sofferenza per questa tragedia e credo sia doveroso, da parte nostra, proclamare il lutto cittadino in coincidenza con i funerali delle vittime" ha dichiarato il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

"Siamo di fronte ad una tragedia immane" su su facebook il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. "La Giunta regionale esprime sincero cordoglio per le vittime. Tutta la Calabria si stringe a questa famiglia distrutta e alla comunità catanzarese in questo momento di grande dolore. Una preghiera per chi non c'è più".