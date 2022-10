Bocce, evento nazionale della bocciofila 'Città di Crotone' per ricordare Antonio Adamo

CROTONE - Oltre 150 partecipanti da tutta Italia, un appuntamento di prestigio e livello che animerà il weekend crotonese nelle giornate di oggi, sabato 22, e domenica 23 ottobre. Si tratta del primo memorial 'Antonio Adamo', medico sociale della società bocciofila Città di Crotone prematuramente scomparso ed quale è stata intitolata la manifestazione.

L'appuntamento di domenica è a partire dalle ore 9 all'interno della struttura della bocciofila 'Città di Crotone', per un evento che mette in palio tanti premi per giocatori e società. Una gara nazionale a coppia che vede in campo 64 formazioni, con grandi interpreti della specialità arrivati da tutta la Penisola a rendere competitiva e interessante la manifestazione.