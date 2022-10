Serie C, il Crotone sbanca Torre del Greco: un poker di cuore, orgoglio e qualità

Il Crotone risponde alle concorrenti e piazzando un poker d'autore sale a quota 25 mantenendo invariato il distacco dalla vetta. Una prova di forza, fatta di cuore, qualità e personalità, con un pizzico anche di brivido e amnesie difensive che hanno 'sporcato' la percentuale di reti subite. Ha reagito allo svantaggio con autorevolezza, ha contenuto il ritorno della Turris chiudendo i conti in tempo per evitare ansie finali. Co firme di lusso e soprattutto un Kargbo letteralmente imprendibile. Ha fatto gol, ha dispensato assist facendo trascorrere una domenica da incubo ai campani. Quattro reti in trasferts tutte in una volta, come non succedeva dall'esordio di Messina, a conferma di una ritrovata verve offensiva che lascia ben sperare per il prosieguo.

Lerda punta sui ‘titolarissimi’ e dunque via libera a Gomez al centro dell’attacco, Petriccione in cabina di regia e Giron sulla corsia difensiva di sinistra. La vittoria di Catanzaro e Pescara arrivate il giorno prima impongono al Crotone di tenere il passo, e per farlo serve lanciare subito un messaggio chiaro. E difatti la partenza dei rossoblù è arrembante, con tre occasioni che fioccano in meno di dieci minuti: clamorosa quella di Kargbo all’alba del match che alza in curva da favorevolissima posizione. All’elenco di aggiunge anche Tribuzzi dopo una pregevole azione individuale. La Turris è sotto assedio ma d’improvviso mette il becco fuori e trova il clamoroso vantaggio al termine di un’azione lunga ed elaborata, che si chiude con tiro sbilenco che attraversa l’area e trova impreparata la difesa rossoblù diventando un assist per Maniero che raccoglie l’invito e fulmina Branduani.

La reazione del Crotone è veemente e in due minuti prima rimette in piedi il match e poi lo indirizza nella propria direzione. A fare bingo alla mezzora esatta è Kargbo, con modalità simili alla rete campana: Tribuzzi calcia sbilenco, la palla finisce sui piedi dell’attaccante africano che piazza sul palo lungo per il suo terzo centro stagionale. Due minuti dopo il Crotone fa ancora centro, stavolta con Gomez, che sale in cielo per raccogliere il calcio d’angolo di Petriccione e insacca alle spalle di Perina. Quinto centro per il centravanti e partita capovolta in due minuti. Si gioca a ritmi intensi con continui capovolgimenti, ma la difesa regge l’urto e custodisce il minimo ma prezioso vantaggio.

La ripresa parte con ritmi più bassi, ma la fiammata che riaccende il match è opera di Tribuzzi, il più lesto ad avventarsi su un pallone vagante e protagonista di una percussione centrale che conclude con un violento sinistro che piega le mani del portiere campano e vale il tris per i rossoblù. La partita sembra in ghiacciaia anche perché la Turris fa fatica a creare pericoli e il Crotone la gestisce senza apprensione. Ma la partita si rianima a venti minuti dal gong, quando Maniero sigla la sua doppietta personale svettando nel cuore dell’area rossoblù e colpendo per la seconda volta Branduani. Animi che si surriscaldano con il duello che rientra nel vivo, ma il Crotone è in palla offensivamente e trova presto il poker che rimette in custodia il risultato. Ancora una volta è Kargbo a seminare il panico avventandosi su un lancio dalla mediana, penetra all'interno dell'area serve un assist al bacio sul versante opposto dove accorre Chiricò che appoggia in porta da pochi passi. Il finale è sul velluto, col Crotone che gestire forze e risultato incassando tre punti e altre robuste certezze.

TURRIS 2

CROTONE 4

MARCATORI: al 13' pt Maniero R. (Turris) , al 27' st Maniero R. (Turris) al 29' pt Kargbo A. (Crotone) , al 30' pt Kargbo A. (Crotone) , al 7' st Tribuzzi A. (Crotone) , al 35' st Chirico C. (Crotone) .

TURRIS: Boccia S., Contessa S., Di Nunzio F. (dal 41' st Aquino L.), Finardi S. (dal 30' st Ercolano E.), Frascatore P., Gallo A. (dal 41' st Acquadro A.), Haoudi H., Leonetti V., Maniero R. (dal 37' st Longo S.), Perina P. (Portiere), Santaniello E.. A disposizione: Acquadro A., Aquino L., Ardizzone F., Di Franco C., Donini F. (Portiere), Ercolano E., Fasolino G. (Portiere), Invernizzi A., Longo S., Stampete S., Taugourdeau A., Vitiello A.



CROTONE: Awua T. (dal 8' st Giannotti P.), Branduani P. (Portiere), Calapai L., Chirico C. (dal 37' st Pannitteri O.), Cuomo G., Giron M. (dal 29' st Mogos V.), Golemic V., Gomez G. (dal 37' st Bernardotto G.), Kargbo A., Petriccione J., Tribuzzi A. (dal 29' st Vitale M.). A disposizione: Bernardotto G., Bove D., Crialese C., Dini A. (Portiere), Gattuso F. (Portiere), Giannotti P., Mogos V., Panico G., Pannitteri O., Papini F., Rojas L., Tumminello M., Vitale M.