Sit in a Crotone contro la guerra: l'Occidente abbia politiche di pace

CROTONE - "Cessate il fuoco, subito negoziato per la pace. Mettiamo al bando tutte le armi", recitava così lo striscione realizzato da Verdi, Sinistra Italiana, CGIL e Arci in occasione del sit in che si è tenuto domenica 23 ottobre nel tardo pomeriggio sul lungomare cittadino alla presenza di molti cittadini e dei diversi soggetti che lo hanno sostenuto.

Una mobilitazione, a Crotone come ovunque in Italia e nel mondo, che chiede l'immediato cessate il fuoco e l'apertura di un negoziato. La continuazione della guerra sulla pelle della popolazione ucraina è inaccettabile. È l’ora della tregua e della via diplomatica, della trattativa, cui devono concorrere le Nazioni Unite e altri paesi che possono avere un ruolo di mediazione e di facilitazione del dialogo.

La storia ci insegna che le guerre hanno fallito in questi anni: in Afghanistan, in Libia, in Medio Oriente, in Kosovo. La guerra non è uno “strumento” di politica estera, ma – come dice la Carta della Nazioni Unite – è un “flagello” da mettere al bando, da evitare alle future generazioni. L’Occidente invece di avere una politica della guerra – inseguendo Putin sul suo terreno criminale – deve avere una politica della pace, capace di sminare il conflitto e di incanalarlo nella ricerca delle soluzioni possibili. Per questo e per molto altro ancora che i cittadini, tutti noi, abbiamo il dovere morale, di partecipare attivamente ad ogni tipo di manifestazione che dica no alla guerra.

"Per noi - ha spiegato Filippo Sestito, tra gli organizzatori della mobilitazione - riuscire ad unire oggi tante realtà è già importante perché finalmente in città si ritorna a discutere insieme. È un inizio di un cartello di una serie di iniziative che si stanno realizzando in tutta Italia all'interno del contenitore di "Europe for Peace" ma noi abbiamo deciso di proseguire e organizzare una grande manifestazione intorno al 19 di novembre coinvolgendo tutta la città, tutti i comuni e le scuole perché la guerra non è solo un problema di carattere politico o ideologico ma provoca delle conseguenze importanti per i cittadini, crisi energetica, economica e sociale e nei prossimi mesi tutti noi verremo toccati".

"Per questo motivo - ha aggiunto - dobbiamo pretendere che la guerra finisca immediatamente. Nessuno deve morire sotto le bombe ma anche perché riguarda la nostra di vita e il nostro futuro. Oggi dobbiamo tornare a parlare la stessa lingua per raggiungere la pace senza strumentalizzazione".

Al sit ha preso parte anche il sindaco di Crotone Enzo Voce che si è detto preoccupato per l'indifferenza di una certa parte di opinione pubblica. "Sembra quasi brutto dirlo - ha commentato - ma per la pace possiamo fare poco. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le persone perché ho l'impressione che ci si stia abituando anche alla guerra ed è la cosa peggiore. Sembra quasi che la guerra interessi il popolo europeo perché ha portato ad un aumento del gas e quindi tocca direttamente le nostre tasche ma non è così, la gente muore, stiamo vedendo una aggressione disumana da parte di Putin su obiettivi civili che dovrebbe farci indignare veramente".

Alla mobilitazione presente tra gli altri anche il sindaco di Melissa, Raffaele Falbo. Ora dunque non resta che continuare a credere nella pace, ad organizzarsi, oltre ogni colore politico o bandiera. Se non ora quando?