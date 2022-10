Cariati, deflagrazione dopo fuga di gas da una bombola: due persone ferite

CARIATI - Tragedia sfiorata nel centro abitato di Cariati dove due persone sono rimaste ferite per il crollo di parte del loro appartamento a causa di una deflagrazione per una fuga di gas. E' accaduto alle prime ore del mattino di lunedì 24 ottobre quando un boato ha svegliato la cittadina cosentina. In un'abitazione di largo Groccia la fuga di gas da una bombola ha provocato la deflagrazione che ha causato la caduta del solaio ferendo due coniugi di 75 e 67 anni. La donna soccorsa immediatamente dal personale del 118 è stata portata in elisoccorso a Cosenza, dove i medici stanno valutando un eventuale trasferimento al centro ustioni in Puglia, mentre l'uomo è stato trasferito nell'ospedale di Cosenza in ambulanza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina e di Rossano che hanno messo in sicurezza l'area ed avviato i rilievi. Al momento per i rilievi del caso presente il funzionario dei vigili del fuoco del comando di Cosenza. Da una prima ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco sembra prevalere l'ipotesi di una fuoriuscita di gas da una bombola rimasta aperta e che è stata trovata integra. Gas che ha poi innescato la deflagrazione.