L'eclissi parziale di sole in diretta dall'osservatorio astronomico di Savelli

Grazie all'osservatorio astronomico del Parco Luigi Lilio di Savelli è possibile seguire in diretta le fasi dell'eclissi parziale di sole del 25 ottobre.

L’eclissi solare parziale è iniziata poco prima delle ore 12. Dall’Italia, l’oscuramento del disco solare sarà variabile, dal 29% nel Nord-Est al 22% nel Sud-Ovest, mentre nella zona della Russia il diametro solare coperto raggiungerà l’80%. Oggi l’allineamento tra Terra, Luna e Sole non è perfetto, dando appunto origine ad un’eclissi parziale.

Fondamentale è ammirare i fenomeno in sicurezza, usando solo binocoli e telescopi dotati di filtri adeguati certificati per l’osservazione del Sole, e non semplicemente attenuati: l’osservazione diretta del Sole, infatti, può provocare gravi danni alla vista.

L’eclissi totale è un fenomeno molto raro: l’ultima visibile dall’Italia si è avuta nel 1961, mentre per la prossima bisognerà aspettare il 2081. Nel frattempo, dal nostro Paese sarà possibile ammirare altre eclissi parziali: le prossime saranno il 12 agosto 2026 ed il 2 agosto 2027. Quest’ultima, in particolare, sarà molto visibile dal suolo italiano, con una grande porzione del disco solare coperta.